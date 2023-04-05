新型コロナ　鹿児島県内で新たに111人感染

望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 70代女性「何度も死のうと…」 ＪＲ役員の名刺に疑う余地なく 返済求めると「天下のJRですよ」

成人式の日「迎えに来ました」…天国の息子を連れていってくれた親友たち 未来担う若者へ祈る夫妻 「出会い大切に」

労働時間規制まで１年 待ったなし！運輸業界「2024年問題」 足りない長距離トラック運転手 運べなくなる荷物量 30年には35％に

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日本の性教育「大事な部分が欠落」 性的同意って何…？ 障害ある若者は「月1講義」に学ぶ