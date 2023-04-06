末吉財部－国分の通行止め解除　東九州道

望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 70代女性「何度も死のうと…」 ＪＲ役員の名刺に疑う余地なく 返済求めると「天下のJRですよ」

労働時間規制まで１年 待ったなし！運輸業界「2024年問題」 足りない長距離トラック運転手 運べなくなる荷物量 30年には35％に

鹿児島市光山でまた不審火、連続放火か 同じ運送会社の施設 未明「フォークリフト燃えている」と警察官が119番

看護師足りず一般病床稼働3割減らす 鹿児島市立病院 6月まで 退職多く夜勤が手薄に 手術や入院延期の可能性

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共学で再出発 「鹿児島純心大」に名称改め入学式 男子1期生15人含む新入生134人迎えスタート