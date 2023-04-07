流されてきた？「毒クラゲ」が海岸に大量漂着　刺されると痛みや腫れ、死んだ個体も要注意　奄美

鹿児島県奄美市住用の海岸で、毒を持つクラゲの一種「カツオノカンムリ」が大量に漂着しているのが６日、見つかった。大きさ約１０センチ、透明に近い青色で楕円（だえん）形の上に三角形の帆を張るような形。刺されると痛みや皮膚の腫れが数日間続く。死んだ個体にも毒がある。普段は沖合にいるが、風や波で流されたとみられる。同市住用の海岸３カ所のほか、瀬戸内町、徳之島町でも見つかった。市は海岸を素足で歩いたり、触れたりしないよう注意を呼びかけている。