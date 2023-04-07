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流されてきた？「毒クラゲ」が海岸に大量漂着 刺されると痛みや腫れ、死んだ個体も要注意 奄美
2023/04/07 21:15
漂着したカツオノカンムリ＝６日、奄美市住用の城海岸（奄美市提供）
拡大
鹿児島県奄美市住用の海岸で、毒を持つクラゲの一種「カツオノカンムリ」が大量に漂着しているのが６日、見つかった。
大きさ約１０センチ、透明に近い青色で楕円（だえん）形の上に三角形の帆を張るような形。刺されると痛みや皮膚の腫れが数日間続く。死んだ個体にも毒がある。
普段は沖合にいるが、風や波で流されたとみられる。同市住用の海岸３カ所のほか、瀬戸内町、徳之島町でも見つかった。市は海岸を素足で歩いたり、触れたりしないよう注意を呼びかけている。
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