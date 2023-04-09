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新型コロナ　鹿児島県内で新たに55人感染、1人死亡

 2023/04/09 16:15
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　鹿児島県は９日、新型コロナウイルスの感染者５５人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は８８７人になった。
１２月末からの鹿児島県内の新規感染者推移が一目でわかる表


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