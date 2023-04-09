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【鹿児島県議選】出水市区（定数2）の開票結果

 2023/04/09 22:56
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当選　伊藤　浩樹（58）自　民(現)7,970
当選　橋口　住眞（60）無所属(新)7,045
　　　小幡興太郎（52）自　民(現)6,595


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