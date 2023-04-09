TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 県議選

【鹿児島県議選】大島郡区（定数2）の開票結果

 2023/04/09 23:09
拡大拡大
当選　禧久伸一郎（66）自　民(現)12,014
当選　寿　　　肇（49）自　民(現)8,520
　　　盛本　　学（56）無所属(新)5,361


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ