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【鹿児島県議選】大島郡区（定数2）の開票結果
2023/04/09 23:09
拡大
当選 禧久伸一郎（66）自 民(現)12,014
当選 寿 肇（49）自 民(現)8,520
盛本 学（56）無所属(新)5,361
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