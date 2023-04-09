TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 県議選

【鹿児島県議選】伊佐市区（定数1）の開票結果

 2023/04/09 23:15
拡大拡大
当選　池畑　知行（41）自　民(現)6,390
　　　前田　　誠（57）無所属(新)1,989


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ