【鹿児島県議選】鹿児島市・鹿児島郡区（定数17）の開票結果

当選 柳 誠子（62）立 民(元)13,960当選 藤崎 剛（49）自 民(現)12,007当選 宇都 恵子（40）立 民(新)11,259当選 柴立 鉄平（43）自 民(現)11,129当選 岩重 礼（44）自 民(現)9,780当選 長田 康秀（45）自 民(現)9,604当選 松田 浩孝（58）公 明(現)8,165当選 福司山宣介（64）無所属(現)7,978当選 寺田 洋一（69）自 民(現)7,731当選 宝来 良治（54）自 民(現)7,666当選 森 昭男（50）公 明(現)7,657当選 村野 俊作（46）公 明(新)7,278当選 本田 静（41）自 民(新)6,879当選 小川美沙子（70）無所属(新)6,871当選 上山 貞茂（60）無所属(現)6,849当選 平良 行雄（63）共 産(現)6,819当選 岩重 仁子（49）無所属(現)6,627森山 博行（58）国 民(新)4,915田代 芳樹（49）維 新(新)4,875吉田 浩司（40）参 政(新)4,739外城戸昭一（61）自 民(現)4,389有川 博幸（64）自 民(新)3,988安楽 英美（53）無所属(現)3,867山崎 太郎（53）無所属(新)2,433原口 武義（47）無所属(新)1,766大門 五郎（70）無所属(新)826