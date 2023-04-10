【鹿児島県議選】鹿児島市・鹿児島郡区（定数17）の開票結果
2023/04/10 01:22
当選 柳 誠子（62）立 民(元)13,960
当選 藤崎 剛（49）自 民(現)12,007
当選 宇都 恵子（40）立 民(新)11,259
当選 柴立 鉄平（43）自 民(現)11,129
当選 岩重 礼（44）自 民(現)9,780
当選 長田 康秀（45）自 民(現)9,604
当選 松田 浩孝（58）公 明(現)8,165
当選 福司山宣介（64）無所属(現)7,978
当選 寺田 洋一（69）自 民(現)7,731
当選 宝来 良治（54）自 民(現)7,666
当選 森 昭男（50）公 明(現)7,657
当選 村野 俊作（46）公 明(新)7,278
当選 本田 静（41）自 民(新)6,879
当選 小川美沙子（70）無所属(新)6,871
当選 上山 貞茂（60）無所属(現)6,849
当選 平良 行雄（63）共 産(現)6,819
当選 岩重 仁子（49）無所属(現)6,627
森山 博行（58）国 民(新)4,915
田代 芳樹（49）維 新(新)4,875
吉田 浩司（40）参 政(新)4,739
外城戸昭一（61）自 民(現)4,389
有川 博幸（64）自 民(新)3,988
安楽 英美（53）無所属(現)3,867
山崎 太郎（53）無所属(新)2,433
原口 武義（47）無所属(新)1,766
大門 五郎（70）無所属(新)826
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