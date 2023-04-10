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【鹿児島県議選】鹿児島市・鹿児島郡区（定数17）の開票結果

 2023/04/10 01:22
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当選　柳　　誠子（62）立　民(元)13,960
当選　藤崎　　剛（49）自　民(現)12,007
当選　宇都　恵子（40）立　民(新)11,259
当選　柴立　鉄平（43）自　民(現)11,129
当選　岩重　　礼（44）自　民(現)9,780
当選　長田　康秀（45）自　民(現)9,604
当選　松田　浩孝（58）公　明(現)8,165
当選　福司山宣介（64）無所属(現)7,978
当選　寺田　洋一（69）自　民(現)7,731
当選　宝来　良治（54）自　民(現)7,666
当選　森　　昭男（50）公　明(現)7,657
当選　村野　俊作（46）公　明(新)7,278
当選　本田　　静（41）自　民(新)6,879
当選　小川美沙子（70）無所属(新)6,871
当選　上山　貞茂（60）無所属(現)6,849
当選　平良　行雄（63）共　産(現)6,819
当選　岩重　仁子（49）無所属(現)6,627
　　　森山　博行（58）国　民(新)4,915
　　　田代　芳樹（49）維　新(新)4,875
　　　吉田　浩司（40）参　政(新)4,739
　　　外城戸昭一（61）自　民(現)4,389
　　　有川　博幸（64）自　民(新)3,988
　　　安楽　英美（53）無所属(現)3,867
　　　山崎　太郎（53）無所属(新)2,433
　　　原口　武義（47）無所属(新)1,766
　　　大門　五郎（70）無所属(新)826


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