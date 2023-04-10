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咲き誇る1000本 さつま町でクルメツツジが見頃
2023/04/10 20:45
見頃を迎えたクルメツツジ＝さつま町虎居
拡大
鹿児島県さつま町虎居の農業山口純吾さん（８０）宅の裏山で、クルメツツジ約千本とシバザクラが見頃を迎えた。赤や紫、ピンクなど色とりどりの花々見たさに県外客も多く訪れ、地域の春の風物詩になっている。４月中旬まで楽しめそう。
雑木林だった裏山を山口さんが約３０年前に開墾。妻の貞子さん（８０）となだらかな斜面にツツジを植えた。現在、約１２００平方メートルに咲き誇る。
草取りなど日々の手入れも欠かさず、山口さんは「今年も上々の出来。来場者に喜んでもらえるのが励み」と話した。
国道５０４号を高尾野方向へ進んだ一ツ木集落にある。山口さん＝０９９６（５２）２３３２。
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