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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに73人感染、2人死亡
2023/04/11 16:08
拡大
鹿児島県は１１日、新型コロナウイルスの感染者７３人と死者２人を新たに確認したと発表した。死者の累計は８８９人となった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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