新たな感染は73人、7日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島45、南薩9、川薩7、姶良・伊佐4、出水、曽於3、肝属、奄美1）新型コロナ11日発表

鹿児島県は１１日、新型コロナウイルスの感染者７３人と死者２人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より５３人少なく、７日連続で前週を下回った。死者の年代や性別は遺族の意向により非公表で、累計８８９人。新規感染者の医療圏別は鹿児島４５人、南薩９人、川薩７人、姶良・伊佐４人、出水、曽於３人、肝属、奄美１人、熊毛はゼロだった。年代別は２０代が１４人と最も多く、５０代１２人、３０代１１人と続いた。フォローアップセンターで確定した感染者は１１人。県内の累計感染者は４４万２９１８人になった。入院のうち、酸素投与が必要な中等症は７人。病床使用率は前日比１ポイント減の８．５％。