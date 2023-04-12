新たな感染は93人、8日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島57、南薩11、川薩10、姶良・伊佐、奄美4、熊毛3、肝属2、出水、曽於1）新型コロナ12日発表

鹿児島県は１２日、新型コロナウイルスの感染者９３人と死者１人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より１８人少なく、８日連続で前週を下回った。死者の年代や性別は遺族の意向により非公表で、累計８９０人。新規感染者の医療圏別は鹿児島５７人、南薩１１人、川薩１０人、姶良・伊佐、奄美４人、熊毛３人、肝属２人、出水、曽於は１人だった。年代別は５０代が１６人と最も多く、３０代１５人、４０代１４人と続いた。フォローアップセンターで確定した感染者は２人。県内の累計感染者は４４万３０１１人になった。入院のうち、酸素投与が必要な中等症は９人。病床使用率は前日比０．６ポイント減の７．９％。