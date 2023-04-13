アミュ本館の地下「食品専門店区画」14日にリニューアルオープン　鹿児島初出店も

アミュプラザ鹿児島（鹿児島市）本館地下の食品専門店区画の改装が終わり、１４日オープンする。３店の新規出店のうち２店は県内初。売り場は薩摩切子の文様をデザインした。１３日内覧会があった。県内初出店は焼き鳥専門店「鶏むら」と、クッキー専門店「ステラおばさんのクッキー」。アミュプラザ初出店の日置市の洋菓子店「ｓｏａｋ（ソーク）」は、日置産の季節の素材を使ったケーキなどを扱う。販売促進課の鮫島宣彦課長代理は「日常的に使ってもらえたらうれしい。店内調理のライブ感も楽しんで」と話した。営業時間は午前１０時〜午後８時。