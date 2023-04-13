南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
4
月
13
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島県議選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
経済・産業
アミュ本館の地下「食品専門店区画」14日にリニューアルオープン 鹿児島初出店も
2023/04/13 21:20
アミュプラザ鹿児島＝鹿児島市中央町
拡大
アミュプラザ鹿児島（鹿児島市）本館地下の食品専門店区画の改装が終わり、１４日オープンする。３店の新規出店のうち２店は県内初。売り場は薩摩切子の文様をデザインした。１３日内覧会があった。
県内初出店は焼き鳥専門店「鶏むら」と、クッキー専門店「ステラおばさんのクッキー」。アミュプラザ初出店の日置市の洋菓子店「ｓｏａｋ（ソーク）」は、日置産の季節の素材を使ったケーキなどを扱う。
販売促進課の鮫島宣彦課長代理は「日常的に使ってもらえたらうれしい。店内調理のライブ感も楽しんで」と話した。営業時間は午前１０時〜午後８時。
あわせて読みたい記事
駅直結で利便性高し…14日オープンの「JR鹿児島中央ビル」で内覧会 1階には山形屋ストアが入居
アミュプラザ鹿児島、売上高が2期連続増の218億円 コロナ前の268億円には届かず
県内初の外資系ホテルは…「道の駅」の隣！ 食材と遊びの宝庫・大隅半島に進出した訳は？ レストラン置かず、地域活性化を促す
京セラのセラミック輸出 川内港に転換 博多港発よりCO2排出削減 釜山経由でベトナム・中国へ
コロナ関連倒産が大幅増 「ゼロゼロ融資」の返済重く 2022年度・鹿児島
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
南さつまで鹿児島陶芸展「巡回展」 「用」と「美」備えた力作11点紹介
4月13日 21:30
アミュ本館の地下「食品専門店区画」14日にリニューアルオープン 鹿児島初出店も
4月13日 21:20
竹林で火事、焼け跡から男性の遺体 4000平方メートル焼ける 阿久根
4月13日 20:52
避難所にもなる「移動式ホテル」 出水に5月オープン 車輪付きのコンテナが客室
4月13日 20:50
9日連続で前週下回る 新たに79人感染（医療圏別：鹿児島47、南薩13、川薩7、姶良・伊佐3、熊毛3、肝属2、奄美2、出水1、曽於1）新型コロナ・鹿児島13日発表
4月13日 20:22
【九州高校野球】初戦の対戦相手決まる（組み合わせ表あり）
4月13日 18:22
対戦相手から「分かりきった攻撃」と言われたJ3・鹿児島ユナイテッド、反転攻勢のポイントは？ 大嶽監督「ぶれずに…」
4月13日 17:00
新型コロナ 鹿児島県内で新たに79人感染
4月13日 16:11
前節で初先発の高卒ルーキーFW武、プロ初ゴールへ好調アピール 「結果残す」 鹿児島ユナイテッド
4月13日 15:00
島尾敏雄の足跡に再注目 ２年半暮らした鹿児島・指宿 地元図書館が湯治や対談の旅館調査
4月13日 12:30
霜降りが半端じゃない…和牛王国鹿児島の「吉高竜」、BMS9.5で歴代1位に 「松西郷」もロース芯で2位
4月13日 11:55
「コレクションにしたかった」 高校に男が侵入、自宅からは数十足の運動靴
4月13日 11:45
「運転延長ありき」「茶番だ」 川内原発反対派、県専門委分科会の検証を批判
4月13日 11:35
駅直結で利便性高し…14日オープンの「JR鹿児島中央ビル」で内覧会 1階には山形屋ストアが入居
4月13日 11:31
【詳報】川内原発運転延長「適正」総括 独自性発揮に苦慮 県分科会報告書 議論不足を指摘する委員も
4月13日 11:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲