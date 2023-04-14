新型コロナ　鹿児島県内で新たに79人感染

無人島を丸ごと基地に…「国内最大規模の事業」馬毛島 作業員はピークで4000人以上 業者「死に物狂い」

ウイスキー国際コンペWWA2部門で「日本一」 本坊酒造、鹿児島熟成ものでは初

赤信号で停止の車にパトカー追突 1人で巡回中「前をよく見ていなかった」 樋脇

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「自民」4人減 「県民連合」3人増の見通し 鹿児島県議会、改選後の会派