10日ぶりに前週上回る　新たに79人感染（医療圏別：鹿児島43、南薩9、川薩7、出水3、姶良・伊佐4、肝属4、曽於3、熊毛3、奄美3）新型コロナ・鹿児島14日発表

鹿児島県は１４日、新型コロナウイルス感染者７９人を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より１３人多く、前週を上回るのは４日以来。医療圏別の新規感染者は、鹿児島４３人、南薩９人、川薩７人、出水３人、姶良・伊佐４人、肝属４人、曽於３人、熊毛３人、奄美３人。年代別では１０代が１３人と最も多く、４０代１２人、７０代、５０代、３０代が各９人と続く。フォローアップセンターで感染が確定した人はいなかった。県内の累計感染者は４４万３１６９人。入院のうち酸素投与が必要な中等症は４人。病床使用率は７．５％で、前日を０．４ポイント下回った。