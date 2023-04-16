枕崎は女性最多5人が立候補　枕崎・阿久根・垂水の3市議選、選挙戦に突入　23日投開票

任期満了に伴う枕崎、阿久根、垂水市議選が１６日告示された。３市合わせ４０議席に計４９人が立候補した。党派別は自民２、共産３、諸派１、無所属４３。女性は前回２０１９年より２人多い９人（現職４、新人５）が届け出た。２３日の投開票に向け、７日間の選挙戦に入った。前回より定数を２減らして争われる枕崎市議選（定数１２）は、現職１０人、新人４人の計１４人が届け出た。女性は現職３人、新人２人の計５人で、同市議選では過去最多の立候補。党派別は自民１、共産１、諸派１、他は無所属。定数が１減になった阿久根市議選（定数１４）は、現職７人、元職３人、新人７人の計１７人が届け出た。女性は新人２人が立候補した。党派別は共産１、他は無所属。垂水市議選（定数１４）は、現職１４人、新人４人の計１８人が立候補した。女性は現職１人、新人１人の計２人。党派別は自民１、共産１、他は無所属。１５日時点の選挙人名簿登録者数は枕崎市１万６７９９人（男７７１９人、女９０８０人）▽阿久根市１万６３５２人（男７６８４人、女８６６８人）▽垂水市１万１８２１人（男５５８２人、女６２３９人）。