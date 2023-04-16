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新型コロナ　鹿児島県内で新たに71人感染確認　前週の日曜より16人多く

 2023/04/16 16:04
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　鹿児島県は１６日、新型コロナウイルスの感染者７１人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。前週の日曜日より16人多かった。
表･新型コロナに関する相談窓口


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