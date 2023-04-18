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夜中に2階建て住家が全焼、62歳男性を搬送 国分
2023/04/18 11:45
燃える住宅＝１７日午後１１時３９分、霧島市国分城山町
拡大
１７日午後１１時１５分ごろ、鹿児島県霧島市国分城山町、無職男性（６２）方から出火、木造２階建て住家１４４平方メートルを全焼した。
霧島署によると、男性は１人暮らし。顔にやけどを負い、病院へ搬送された。命に別状はない。近くの住民が１１９番した。
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