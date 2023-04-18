夜中に2階建て住家が全焼、62歳男性を搬送　国分

夜の天文館 にぎわいと笑顔戻る 4年ぶりの来店客、週末は満席、団体客増…「やっとコロナ前のように」

「中古車市場の異常な高騰は昨秋がピークだった」 新車納期じわり早まる…それでも半年～1年待ち 不透明な先行き、メーカー側「正常化に期待」

従業員が足りず宿泊断ることも…本土最南端の町所有「ホテル佐多岬」休館 東京の指定管理者、契約満了前に撤退

全棟オーシャンビュー 奄美の伝統建築「高倉」イメージのホテル、徳之島に4月オープン ふるさとチョイス創業者がプロデュース

片頭痛治療に経鼻薬 新日本科学が米で新薬申請 開発25年、初の実用化 高い携帯性「生活の質向上」

高級かつお節は削りにくいのが難点だった…地域団体商標2社がタッグ 兵庫の金物屋、最強かんなを開発

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宿は常に満室、木造アパート8万円…馬毛島の自衛隊基地工事に沸く種子島、ホテル・不動産バブルが起きていた