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新型コロナ　鹿児島県内で新たに87人感染

 2023/04/18 16:15
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　鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスの感染者８７人を新たに確認したと発表した。
【表】１２月末からの鹿児島県の新規感染者数推移が一目で分かる
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