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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに103人感染、2人死亡
2023/04/19 16:07
拡大
鹿児島県は１９日、新型コロナウイルスの感染者１０３人と死者２人を新たに確認したと発表した。死者の累計は８９３人となった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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