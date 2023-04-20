恵みの雨を待ち、田起こしに精　20日は「穀雨」 鹿児島県内全域で雨予報

２０日は二十四節気の一つ「穀雨」。穀物に恵みの雨が降る時季とされる。鹿児島県内では１９日、レンゲなどの草花をすき込んで田んぼを耕す農家の姿が見られた。姶良市船津の浜元治さん（６３）は、同市住吉の田んぼでトラクターを使い今年２回目の田起こし。「知人に『おいしい』と言ってもらうのが楽しみ。干ばつも豪雨もなく、ほどよく降ってくれれば」と作業に精を出した。１９日の県本土は、昼過ぎから雨が降り始めるところがあった。鹿児島地方気象台によると、２０日は前線や湿った空気の影響で県内全域が雨の予報。雷を伴い激しく降る所がある見込み。