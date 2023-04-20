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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに80人感染
2023/04/20 16:18
拡大
鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスの感染者８０人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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新たな感染は87人、3日連続前週上回る（医療圏別：鹿児島42、南薩12、川薩11、出水8、姶良・伊佐6、奄美3、肝属、曽於2、熊毛1）新型コロナ18日発表
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