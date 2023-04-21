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イメージアップできるかな…「南の宝箱」 鹿児島県の新観光PRポスター発表
2023/04/21 21:20
鹿児島県の新しいＰＲポスター＝鹿児島県提供
拡大
鹿児島県の塩田康一知事は２１日の定例会見で、県の新しい観光ＰＲポスターを発表した。桜島や鹿児島黒牛など、県内の自然や特産品の写真とキャッチコピー「南の宝箱 鹿児島」のロゴを組み合わせたデザイン。２１日から県内外の観光・宿泊施設、旅行会社や飲食店に貼って魅力を発信する。
ポスターはほかに自然・温泉、食に限定したものも作成。それぞれ英語版もある。新キャッチコピー入りの、のぼり旗や法被なども作った。塩田知事は「鹿児島のさらなるイメージアップを図りたい」と話した。
事業所のポスター掲示希望は、県ＰＲ観光課＝０９９（２８６）２９９４＝で受け付ける。
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