イメージアップできるかな…「南の宝箱」　鹿児島県の新観光PRポスター発表

鹿児島県の塩田康一知事は２１日の定例会見で、県の新しい観光ＰＲポスターを発表した。桜島や鹿児島黒牛など、県内の自然や特産品の写真とキャッチコピー「南の宝箱 鹿児島」のロゴを組み合わせたデザイン。２１日から県内外の観光・宿泊施設、旅行会社や飲食店に貼って魅力を発信する。ポスターはほかに自然・温泉、食に限定したものも作成。それぞれ英語版もある。新キャッチコピー入りの、のぼり旗や法被なども作った。塩田知事は「鹿児島のさらなるイメージアップを図りたい」と話した。事業所のポスター掲示希望は、県ＰＲ観光課＝０９９（２８６）２９９４＝で受け付ける。