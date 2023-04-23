脳死男児の心臓と腎臓、10代未満男児へ移植　臓器提供を家族が承諾　6歳未満の脳死判定は全国28例目

鹿児島市立病院に急性脳症で入院していた６歳未満の男児が２１日午後、臓器移植法に基づく脳死と判定された。日本臓器移植ネットワークが２３日、発表した。本人から臓器提供の意思表示はなかったが、家族が承諾した。法施行後、全国では９４４例目となる。県内で公表された脳死判定は２０１９年以来８例目で、６歳未満は初めて。ネットワークや同院によると、摘出は同日午前１０時に開始し、午後０時５８分に終えた。心臓は国立循環器病研究センター（大阪府）で、腎臓は東京都立小児総合医療センターと東邦大学医療センター大森病院（東京都）で、いずれも１０代未満の男児に移植。家族は肺や肝臓、膵臓（すいぞう）、小腸の提供も承諾していたが、医学的理由などにより移植は断念した。ネットワークは１８日夕、脳死判定と臓器摘出の承諾書を家族から受理していた。男児の脳死判定は１回目が１９日午後３時２５分、２回目が２１日午後３時９分に終わった。６歳未満の脳死判定は全国で２８例目。臓器移植法は１９９７年に施行。２０１０年に改正され、本人の意思表示が不明な場合、家族の承諾があれば提供が可能になった。