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見上げる高さで咲くのはなぜ？　街路樹彩る「着生ラン」見頃、甘く香る　鹿児島市

 2023/04/26 08:15
辺りに甘い香りを漂わせて咲く着生ラン＝２５日午後、鹿児島市のナポリ通り
辺りに甘い香りを漂わせて咲く着生ラン＝２５日午後、鹿児島市のナポリ通り
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　鹿児島地方は２５日、朝から小雨が降る天気となった。鹿児島市中央町のナポリ通りでは、街路樹のクスノキに着生したランのガーデンデンドロビュームが白やピンクの鮮やかな花を咲かせ、辺りに甘い香りを漂わせていた。

　市公園緑化課によると、花はバスの乗客らの目につきやすく、楽しめるようにと５年前、クスノキ１本あたり１０株ほどを植栽した。５月中旬まで楽しめそう。

　鹿児島地方気象台によると、２６日の県本土と種子島・屋久島地方は高気圧に覆われ次第に晴れる見込み。２７日は晴れの予報。
【全体写真】クスノキの幹に根を張り、道行く人の目を楽しませる着生ラン＝２５日午後、鹿児島市のナポリ通り
鮮やかな着生ラン
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