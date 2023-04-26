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鹿児島市電下り線が運転再開

 2023/04/26 10:56
鹿児島市交通局の車庫に運び込まれた故障車両＝２６日、鹿児島市上荒田町
鹿児島市交通局の車庫に運び込まれた故障車両＝２６日、鹿児島市上荒田町
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　鹿児島市交通局によると、高見橋電停（同市中央町）付近での市電故障で運転を見合わせていた市電下り線は２６日午前９時５５分、運転を再開した。
（別カット）鹿児島市交通局の車庫に運び込まれた故障車両＝２６日、鹿児島市上荒田町
車両基地に戻る故障車両＝２６日午前１０時ごろ、鹿児島市上荒田町の市交通局
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