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鹿児島市電下り線が運転再開
2023/04/26 10:56
鹿児島市交通局の車庫に運び込まれた故障車両＝２６日、鹿児島市上荒田町
拡大
鹿児島市交通局によると、高見橋電停（同市中央町）付近での市電故障で運転を見合わせていた市電下り線は２６日午前９時５５分、運転を再開した。
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