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福祉施設のごみ箱に火をつける 放火未遂容疑で72歳男を再逮捕 鹿児島南署
2023/04/28 08:17
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鹿児島南署は２７日、非現住建造物等放火未遂の疑いで鹿児島市光山１丁目、無職の男（７２）を再逮捕した。「覚えていない」と容疑を否認している。
再逮捕容疑は３月３０日午前４時５０分ごろ、自宅近くの福祉施設の北側軒下にあったごみ箱に火をつけ、壁や窓ガラス約９平方メートルを焼いた疑い。同署によると、福祉施設には当時誰もおらず、出火に気づいた住民が消火した。
男は４月６日に自宅近くの運送会社所有施設に侵入し、放火しようとした疑いで同日逮捕された。この施設では３月２８日夜にぼや、３０日未明に火災が発生しており、同署が関連を捜査している。
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