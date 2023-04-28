福祉施設のごみ箱に火をつける　放火未遂容疑で72歳男を再逮捕　鹿児島南署

鹿児島南署は２７日、非現住建造物等放火未遂の疑いで鹿児島市光山１丁目、無職の男（７２）を再逮捕した。「覚えていない」と容疑を否認している。再逮捕容疑は３月３０日午前４時５０分ごろ、自宅近くの福祉施設の北側軒下にあったごみ箱に火をつけ、壁や窓ガラス約９平方メートルを焼いた疑い。同署によると、福祉施設には当時誰もおらず、出火に気づいた住民が消火した。男は４月６日に自宅近くの運送会社所有施設に侵入し、放火しようとした疑いで同日逮捕された。この施設では３月２８日夜にぼや、３０日未明に火災が発生しており、同署が関連を捜査している。