南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
4
月
29
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに68人感染
2023/04/29 16:09
拡大
鹿児島県は２９日、新型コロナウイルスの感染者６８人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
あわせて読みたい記事
新型コロナ入院患者、101機関で1515人受け入れへ 鹿児島県が「5類移行計画」 対策本部は解散
新たな感染は68人、3日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島40、姶良・伊佐11、南薩4、奄美4、出水3、肝属2、曽於2、熊毛2）新型コロナ28日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに68人感染
新たな感染は56人、2日連続前週下回る（医療圏別：鹿児島23、姶良・伊佐10、曽於5、奄美5、熊毛4、南薩3、川薩3、肝属2、出水1）新型コロナ27日発表
新型コロナ 鹿児島県内で新たに56人感染
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに68人感染
4月29日 16:09
鹿児島ユナイテッド、4試合ぶり白星 岩手に2－0 サッカーJ3
4月29日 16:06
高校生の県内就職率が過去最高の61％ ただ…地元志向は今だけ？ 鹿児島
4月29日 15:38
魚嫌いの娘がぱくぱく…廃棄されがちなブリの白子を「魔法のように」加工 2児の母の発想で人気のパテ商品に
4月29日 15:00
ポピー、アグロステンマ…100種6万本がGW中に見頃迎える 鹿屋・ダマスクの風
4月29日 12:30
「今こそ鹿児島の旅」割、ワクチン接種・陰性証明が不要に 5月8日以降
4月29日 12:15
動物の赤ちゃんに会えるよ GW中、平川で飼育員解説イベント かごしま水族館、維新ふるさと館でも企画
4月29日 11:55
きっかけは「練習メンバー足りないから」…無名の大学生DFが横浜M入り、U22合宿でも結果残す 鹿屋体大・吉田「激動の毎日」
4月29日 11:31
鹿児島ユナイテッド、きょう敵地で岩手と対戦 1カ月ぶりの白星に期待 サッカーJ3
4月29日 11:15
エンゼルス大谷選手がかぶって一躍有名に…同型かぶと、急ピッチで完成 丸武産業「次は全身甲冑を」
4月29日 11:00
「布草履の魅力知って」 鹿児島市に専門店オープン 手作り体験も可能
4月29日 11:00
焼ける室内に男性、駆け付けた消防が発見 1人住まいの家から出火、一部焼く 奄美
4月29日 10:47
「パンケーキにかけて食べたい」 レンゲ畑で園児が蜂蜜採取体験 薩摩川内
4月29日 10:00
〈ふるさと逸品〉濃厚、甘みと酸味の絶妙バランス
4月29日 09:42
過去最多、74％の企業が賃金「引き上げる」 人手不足解消へ、上げ幅は3割が「3％以上」 2023年度・鹿児島県内
4月29日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲