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「海の女王」クイーン・エリザベス 5年ぶり鹿児島寄港

 2023/04/30 13:17
鹿児島に寄港した豪華客船「クイーン・エリザベス」＝３０日、鹿児島市のマリンポートかごしま
鹿児島に寄港した豪華客船「クイーン・エリザベス」＝３０日、鹿児島市のマリンポートかごしま
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　「海の女王」と呼ばれる豪華客船、クイーン・エリザベスが３０日午前８時ごろ、鹿児島市のマリンポートかごしまに入港した。鹿児島寄港は５年ぶり５回目で、午後６時に出港する予定。

　岸壁ではかごしま親善大使が着物で出迎えた。
【別カット】鹿児島に寄港した豪華客船「クイーン・エリザベス」＝３０日、鹿児島市のマリンポートかごしま
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