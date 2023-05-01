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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに26人感染
2023/05/01 16:25
拡大
鹿児島県は１日、新型コロナウイルスの感染者２６人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
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