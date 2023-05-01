新型コロナ　鹿児島県内で新たに26人感染

陸自ヘリ事故、引き揚げ船が鹿児島港出港 宮古島沖でフライトレコーダーなど捜索か

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「女性議員ゼロ」全19市で初めて解消 鹿児島統一地方選 最年少28歳、最多得票…「男尊女卑」の土地柄 女性の上位当選目立つ