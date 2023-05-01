TOP鹿児島のニュース 社会 交通情報

市電が脱線、郡元南側電停近くで停止　谷山－郡元間に代替バス　鹿児島市交通局

 2023/05/01 21:06
脱線事故を起こした鹿児島市電＝１日午後８時５０分ごろ、鹿児島市郡元３丁目
脱線事故を起こした鹿児島市電＝１日午後８時５０分ごろ、鹿児島市郡元３丁目
拡大拡大
　鹿児島市交通局によると、１日午後７時２０分ごろ、谷山発鹿児島駅前行きの市電が、郡元南側電停付近で脱線し停止した。乗客乗員２６人にけがはなかった。谷山－郡元間で運転を見合わせ、交通局が代替バスを運行している。
【別カット】脱線事故で運転を見合わせている鹿児島市電＝１日午後８時５０分ごろ、鹿児島市郡元３丁目
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ