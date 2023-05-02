新型コロナ　鹿児島県内で新たに128人感染

年1億円弱繰り入れる市所有の宿泊2施設で「大量退職」 赤字続きにコロナが打撃…経営再建中に人繰りの懸念も

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鹿児島市の伊敷小PTA 上位団体の市P連活動参加せず 少子化、一人親世帯増で活動困難、経費・労力負担減図る 23年度以降