新型コロナ　鹿児島県内で新たに63人感染

バス減便で登下校に支障が…やむを得ず生徒のミニバイク通学解禁 標高120メートルに立つ鹿児島商業高

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年1億円弱繰り入れる市所有の宿泊2施設で「大量退職」 赤字続きにコロナが打撃…経営再建中に人繰りの懸念も