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市来－伊集院ICの通行止め解除　南九州自動車道

 2023/05/05 11:58
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　鹿児島県警によると、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－伊集院ＩＣの通行止めは５日午前１０時１０分、上下線とも解除された。
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