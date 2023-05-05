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市来－伊集院ICの通行止め解除 南九州自動車道
2023/05/05 11:58
拡大
鹿児島県警によると、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－伊集院ＩＣの通行止めは５日午前１０時１０分、上下線とも解除された。
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