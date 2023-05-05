新型コロナ　鹿児島県内で新たに68人感染

無人島を丸ごと基地に…「国内最大規模の事業」馬毛島 作業員はピークで4000人以上 業者「死に物狂い」

望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 70代女性「何度も死のうと…」 ＪＲ役員の名刺に疑う余地なく 返済求めると「天下のJRですよ」

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最後まであきらめず闘病「シンシアの分まで走り続ける」 努力家、盛り上げ役…歴代最強・神村学園高の仲間ら20歳・バイレさんの死悼む