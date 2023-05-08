新型コロナ　鹿児島県内で新たに86人感染

まるで海に浮かぶ巨大マンション…大型客船「ベリッシマ」が鹿児島初寄港 過去最大の17万トン

バス減便で登下校に支障が…やむを得ず生徒のミニバイク通学解禁 標高120メートルに立つ鹿児島商業高

全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 70代女性「何度も死のうと…」 ＪＲ役員の名刺に疑う余地なく 返済求めると「天下のJRですよ」

そびえ立つ威圧感がすごかった…大型クルーズ船ベリッシマ クイーン・エリザベスと比べて納得

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年1億円弱繰り入れる市所有の宿泊2施設で「大量退職」 赤字続きにコロナが打撃…経営再建中に人繰りの懸念も