「例年、大型連休明けに増える傾向」 前週から60人増の86人新たに感染（医療圏別：鹿児島33、姶良・伊佐14、川薩13、曽於9、奄美8、熊毛4、出水3、肝属2）新型コロナ・鹿児島8日発表

鹿児島県は８日、新型コロナウイルスの感染者８６人を確認したと発表した。前週の月曜日より６０人多かった。死者の発表はなかった。新規感染者の医療圏別は鹿児島３３人、姶良・伊佐１４人、川薩１３人、曽於９人、奄美８人、熊毛４人、出水３人、肝属２人、南薩はゼロだった。年代別は４０代が１７人と最も多く、５０代１６人、３０代１４人と続いた。県内の累計感染者は４４万４９４６人。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症は９人。病床使用率は前日と同じ７．５％。大型連休中、前週を上回った日があった要因について、県新型コロナウイルス感染症感染防止対策課の大小田敦課長は断定はできないとし「例年大型連休明けに増える傾向があり状況を注視する」と話した。