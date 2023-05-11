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開業間近 「シェラトン鹿児島」スイートルーム、レストランを公開 関係者向け内覧会
2023/05/11 17:05
シェラトン鹿児島１９階からの眺望＝１１日、鹿児島市高麗町
拡大
鹿児島市高麗町の外資系ホテル、シェラトン鹿児島で１１日、関係者向けの内覧会があった。桜島が望める客室「桜島インペリアルスイート」やレストランなどを公開した。
シェラトン鹿児島は１６日に開業する。
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