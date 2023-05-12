馬毛島基地整備　工事関係者は最大6000人　種子島の人口の2割超　防衛省見通し

鹿児島県西之表市馬毛島で進む自衛隊基地整備について、防衛省は１２日、工事関係者の人数がピーク時で最大６０００人に上るとの見通しを示した。種子島の人口の２割超に当たる。ピークは来年２月を想定しており、滞在先は馬毛島が約４０００人、種子島約２０００人。