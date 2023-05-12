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馬毛島基地整備　工事関係者は最大6000人　種子島の人口の2割超　防衛省見通し

 2023/05/12 19:27
基地整備では種子島を含め最大約６０００人の工事関係者が滞在する＝１月１２日、西之表市馬毛島（本社チャーター機から）
基地整備では種子島を含め最大約６０００人の工事関係者が滞在する＝１月１２日、西之表市馬毛島（本社チャーター機から）
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　鹿児島県西之表市馬毛島で進む自衛隊基地整備について、防衛省は１２日、工事関係者の人数がピーク時で最大６０００人に上るとの見通しを示した。種子島の人口の２割超に当たる。ピークは来年２月を想定しており、滞在先は馬毛島が約４０００人、種子島約２０００人。
【地図】馬毛島と種子島の位置関係が一目で分かる
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