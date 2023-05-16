深夜の繁華街 2階飲食店から「キッチンの油が燃えている」　消防車など10台以上出動

１５日午後１１時１５分ごろ、鹿児島市樋之口町の４階建て雑居ビルの２階飲食店から「キッチンの油が燃えている」と１１９番があった。約２０分後に鎮火し、けが人はいなかった。現場は二官橋通り近くの繁華街。消防車など１０台以上が出動し、一時騒然とした。同市下荒田町の会社員男性（４６）は「消防車が次々に来たので驚いた。大きな火災ではなさそうで良かった」と話した。