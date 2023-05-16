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深夜の繁華街 2階飲食店から「キッチンの油が燃えている」　消防車など10台以上出動

 2023/05/16 11:04
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　１５日午後１１時１５分ごろ、鹿児島市樋之口町の４階建て雑居ビルの２階飲食店から「キッチンの油が燃えている」と１１９番があった。約２０分後に鎮火し、けが人はいなかった。

　現場は二官橋通り近くの繁華街。消防車など１０台以上が出動し、一時騒然とした。同市下荒田町の会社員男性（４６）は「消防車が次々に来たので驚いた。大きな火災ではなさそうで良かった」と話した。
現場に出動した消防車＝１５日午後１１時４０分ごろ、鹿児島市樋之口町
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