スプリンクラー修理中に屋根から転落、男性死亡

１６日午後４時５分ごろ、鹿児島県出水市昭和町の工場敷地内で、工場の屋根で作業していた同市緑町、会社員の男性（５１）が約５．５メートル下のコンクリート面に転落し、搬送先の病院で間もなく死亡した。出水署によると、男性は当時、勤務先の工場のスプリンクラーを修理中だった。一緒に作業していた従業員が１１９番した。転落の原因などを調べている。