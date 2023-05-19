南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
19
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
政治・行政
男性職員の育休 12.2%→44.2％に 1年で大幅アップの要因は？ 知事いわく…「さらに上を目指す」 鹿児島県
2023/05/19 15:00
記者の質問に答える塩田康一知事＝１９日、鹿児島県庁
拡大
鹿児島県は１９日、２０２２年度の男性職員の育児休業取得率が４４．２％だったと明らかにした。前年度の１２．２％から大幅アップし、過去最高。２４年度までに３０％としていた取得率の目標を５０％に引き上げた。
塩田康一知事は同日の定例会見で、管理職からの取得推奨や職場の意識改革を要因に挙げた。「仕事と家庭の両立、女性活躍の観点からも重要だ。さらに上（の取得率）を目指したい」と述べた。
２２年度に子どもが生まれた職員のうち、育児休業を取得した職員数を基に算出した。
あわせて読みたい記事
県HPで公開の公募アイデア PDFの黒塗り 専用ソフトで除去できた 発案者の個人情報閲覧可能に 外部の指摘で発覚 アクセス2449件、ダウンロード数不明
川内原発の運転延長、九電点検は「適正」 鹿児島県原子力専門委、近く県に答申へ
何はともあれ景観に配慮を…鹿児島本港区利活用アイデア、234件を県HPに公表 95件はプレゼン希望
市営住宅 浴室の手すりが腐食・破損 胸部骨折の入居者へ32万円賠償 鹿児島市
物価高騰対策 家計急変世帯などへ3万円を現金支給 最大10万世帯見込む 鹿児島市が補正予算案
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
男性職員の育休 12.2%→44.2％に 1年で大幅アップの要因は？ 知事いわく…「さらに上を目指す」 鹿児島県
5月19日 15:00
まだまだタイム更新中！ 32歳知的障害スイマー、狙うは世界一 「地元で日本一に」今秋の全国大会で恩返しも誓う
5月19日 12:15
「カツオ刺しは鹿児島の特権、魅力に気付いて」 水揚げ日本一の鹿児島市魚類市場、知事に報告
5月19日 12:00
明治安田生命保険・永島社長に聞く アスリート支援事業で競歩・大山藍さん（鹿児島女高3年）応援
5月19日 11:30
小園勇作監督を再任「連覇目指す」／日置チーム
5月19日 11:15
J2藤枝にMF芹生海翔（鹿児島城西高）加入へ 「遠藤保仁選手に刺激もらいたい」 サッカー
5月19日 10:59
原発事故に備え、引き渡し訓練 保護者に抜き打ちメール 車で駆け付ける さつま・宮之城中
5月19日 09:00
専門家から土砂災害のメカニズム学ぶ 町内会長ら50人 速やかな避難へ「日頃からルート確認を」 鹿児島市が研修会
5月19日 08:30
鹿児島県原子力専門委・最終案「運転延長前提の議論」 傍聴席から批判の声 「携わった責任重い」自ら言及する委員も
5月19日 08:28
国際線再開したいが、地上職員足りない! コロナ対策緩和で追い風なのに…新採見送りや時短勤務下の転職響く
5月19日 08:00
海や川のシーズン控え…児童18人と保護者、救命措置学ぶ 西之表・伊関小
5月19日 08:00
標語を掲げて42.8㎞、安全運転の腕前競う 指宿、４年ぶり開催
5月19日 07:30
ミニパトでゴルフ場へ40回、拳銃置いて制服のまま練習 30代警部補を停職3カ月 50代巡査部長は虚偽の捜査書類作成、書類送検し停職6カ月 鹿児島県警
5月19日 07:27
西郷隆盛の漢詩など30点 寺原聖山さん書道展を開催 「絵画のように文字表現楽しんで」牧園・旅行人山荘
5月19日 07:00
80歳の34人が最後の同窓会 校歌熱唱し、今春閉校の母校をしのぶ 金峰・旧多夫施小
5月19日 06:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲