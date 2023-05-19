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男性職員の育休 12.2%→44.2％に　1年で大幅アップの要因は？ 知事いわく…「さらに上を目指す」　鹿児島県

 2023/05/19 15:00
記者の質問に答える塩田康一知事＝１９日、鹿児島県庁
記者の質問に答える塩田康一知事＝１９日、鹿児島県庁
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　鹿児島県は１９日、２０２２年度の男性職員の育児休業取得率が４４．２％だったと明らかにした。前年度の１２．２％から大幅アップし、過去最高。２４年度までに３０％としていた取得率の目標を５０％に引き上げた。

　塩田康一知事は同日の定例会見で、管理職からの取得推奨や職場の意識改革を要因に挙げた。「仕事と家庭の両立、女性活躍の観点からも重要だ。さらに上（の取得率）を目指したい」と述べた。

　２２年度に子どもが生まれた職員のうち、育児休業を取得した職員数を基に算出した。
【会見場の様子】記者会見室で質疑に応じる塩田康一知事＝１９日、県庁
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