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観光列車「おれんじ食堂」と軽自動車が衝突　出水市

 2023/05/20 11:30
事故が発生した現場＝１９日、出水市上鯖渕の松尾踏切
事故が発生した現場＝１９日、出水市上鯖渕の松尾踏切
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　　１９日午後５時３５分ごろ、鹿児島県出水市上鯖渕の肥薩おれんじ鉄道出水－米ノ津間の松尾踏切で８０代男性の軽乗用車と、川内発八代行きの観光列車「おれんじ食堂」（２両）が衝突した。男性と乗客乗員１１人にけがはなかった。１時間１４分後に運転を再開した。

　同社によると、１本が部分運休し計１２人に影響が出た。
（別カット）事故が発生した現場＝１９日、出水市の松尾踏切
事故が発生した現場＝１９日、出水市の松尾踏切

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