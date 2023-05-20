頭部外傷で脳死 50代男性の臓器を提供　家族が承諾　心臓・肺など40～60代へ移植予定

鹿児島大学病院 拡大

鹿児島大学病院で２０日午前、臓器移植法に基づく脳死と判定されていた５０代男性の心臓、肺、肝臓、腎臓が摘出された。鹿児島県内で公表された脳死判定による臓器提供は９例目、全国では９５７例目。日本臓器移植ネットワークによると、男性は頭部外傷で鹿大病院に入院していた。脳死判定は１回目が１７日午前１１時、２回目が１８日午後２時５０分に終わった。本人から臓器提供の意思表示はなかったが、家族が承諾した。心臓は名古屋大学医学部付属病院で５０代男性に、肺は福岡大学病院で４０代女性に、肝臓と腎臓は九州大学病院で６０代男性に、もう一つの腎臓は福岡赤十字病院で６０代男性に移植される予定。すい臓と小腸は医学的理由で断念した。臓器移植法は１９９７年施行。２０１０年に改正され、本人の意思表示が不明な場合は、家族の承諾があれば提供が可能になった。