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ビワの実たわわ、黄色く色づく 21日は「小満」 収穫シーズン
2023/05/21 08:20
黄色く色づき収穫を迎えたビワの実＝２０日、鹿児島市平川町
拡大
２１日は二十四節気の「小満」。草木が生い茂り、地上に満ち始めるころとされる。鹿児島市内のビワ畑では２０日、実が黄色く色づき農家が収穫に精を出していた。
同市平川町の下園茂さん（７５）は約３００平方メートルの農園で育て、物産館などに出荷している。「１０日ほど前から作業を始めた。梅雨入り前には終わらせたい」と話した。
２１日は高気圧に覆われ県本土と種子・屋久地方は晴れる見込み。
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