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軽乗用車と衝突、大型バイクの55歳男性死亡 薩摩川内の国道3号交差点
2023/05/21 22:04
事故現場を調べる警察官ら＝２１日午後５時１０分ごろ、薩摩川内市向田町
拡大
２１日午後４時５分ごろ、鹿児島県薩摩川内市向田町の国道３号で、鹿児島市伊敷１丁目、職業不詳男性（５５）の大型バイクと薩摩川内市東郷町斧渕、民宿従業員女性（６２）の軽乗用車が衝突した。男性は搬送先の病院で間もなく死亡した。
薩摩川内署によると、現場は信号機のある交差点。男性は片側２車線の国道を直進、女性は右折して国道に進入しようとしていた。
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