南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
25
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
漁協の売店に軽乗用車が突っ込み逃走 70代女性客はねられ骨折 ひき逃げ容疑で捜査 奄美署
2023/05/25 15:22
軽乗用車が突っ込んだ売店＝２５日、奄美市名瀬大熊町
拡大
２５日午前１０時５５分ごろ、鹿児島県奄美市名瀬大熊町の宝勢丸鰹（かつお）漁業生産組合の売店に軽乗用車が突っ込み、店内にいた龍郷町の７０代女性客をはねた。車は救護措置を取らずに逃走、奄美署が道交法違反（ひき逃げ）容疑で捜査している。
同署によると、女性は左脚を骨折。命に別条はない。店の従業員は「黒い軽乗用車がいきなり突っ込んできた」と話している。
あわせて読みたい記事
袴田ひで子さん「大崎事件も必ず再審に」 原口アヤ子さんへ動画でエール 6月5日に高裁可否判断
保育園でおやつ後に体調急変 6カ月女児窒息、意識不明1カ月続く 市は6月にも検証委
弁護士装いうそ電話 架空の訴訟取り下げ費用を要求 70代女性に現金300万円送らせる 容疑で19歳無職男を逮捕
磯釣りの帰り 機関室で火災、瀬渡し船が沈没 乗客乗員14人は海に飛び込み、救助される 鹿児島・下甑島沖
28歳妻と10カ月の長女を包丁で刺殺 35歳男に懲役20年求刑「そううつ病も影響したが、完全責任能力あった」 鹿児島地検
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
県美展入賞者を表彰 公募最高賞の74歳畠理弘さん「まだ伸びしろある」
5月25日 16:30
漁協の売店に軽乗用車が突っ込み逃走 70代女性客はねられ骨折 ひき逃げ容疑で捜査 奄美署
5月25日 15:22
末吉財部－国分IC間が全面通行止め 事故の通報 東九州自動車道
5月25日 15:03
袴田ひで子さん「大崎事件も必ず再審に」 原口アヤ子さんへ動画でエール 6月5日に高裁可否判断
5月25日 12:04
水俣病の健康調査「早期実施を」 熊本県知事が環境相に要望、時期は示されず
5月25日 12:00
天皇杯で今季初ゴール FW藤本「リーグ戦は必ず優勝」 鹿児島ユナイテッドが練習公開 サッカーJ3
5月25日 11:32
【県高校総体】弓道女子の加治木工が7年ぶりV 予選3位通過、決勝Lで7戦全勝
5月25日 11:30
(詳報)来年の鹿児島マラソンは定員1500人増 3月3日号砲、今夏に受付開始へ
5月25日 11:05
地球観測衛星「だいち4号」搭載見送り H3ロケット2号機 初号機失敗で方針変更 今後の発射計画に影響も
5月25日 09:03
防災情報を自分ごとに 8.6水害30年でセミナー
5月25日 09:00
撤去見送りの鹿屋・大園橋 石橋保存の専門家らが現地見学会 「建造当初の姿ほぼ維持」
5月25日 08:30
剣の道55年…チャンバラ少年が最高位「範士」に 子どもとも稽古「教わる相手は選ばない」
5月25日 08:28
熱中症対策は夏前の今こそ大事 「暑熱順化」知ってる? 1日30分、2日に1回で効果のある方法とは
5月25日 08:00
ジャガイモ収穫 児童ら40人大喜び 隼人・日当山小【WEB限定写真あり】
5月25日 08:00
奄美の外国人観光客受け入れ支え9年 通訳ボランティアの会「英語カフェ」100回到達【WEB限定写真あり】
5月25日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲