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漁協の売店に軽乗用車が突っ込み逃走　70代女性客はねられ骨折　ひき逃げ容疑で捜査　奄美署

 2023/05/25 15:22
軽乗用車が突っ込んだ売店＝２５日、奄美市名瀬大熊町
軽乗用車が突っ込んだ売店＝２５日、奄美市名瀬大熊町
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　２５日午前１０時５５分ごろ、鹿児島県奄美市名瀬大熊町の宝勢丸鰹（かつお）漁業生産組合の売店に軽乗用車が突っ込み、店内にいた龍郷町の７０代女性客をはねた。車は救護措置を取らずに逃走、奄美署が道交法違反（ひき逃げ）容疑で捜査している。

　同署によると、女性は左脚を骨折。命に別条はない。店の従業員は「黒い軽乗用車がいきなり突っ込んできた」と話している。
【別カット】軽乗用車が突っ込んだ売店＝２５日、奄美市名瀬大熊町
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