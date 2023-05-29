全日本大学駅伝　鹿児島大が38年ぶり出場決める　九州選考会で優勝　2位は第一工大

駅伝日本一を争う第５５回全日本大学駅伝（１１月５日、名古屋市・熱田神宮－三重県伊勢市・伊勢神宮）の九州地区選考会が２８日、福岡県の福岡大学陸上競技場であった。１位になった鹿児島大（別府、藤本、田代、弓削、茅野、平野、清藤、梅橋）が、１９８５年１月の第１６回以来３８年ぶり９度目の本大会出場を決めた。選考会には８校が出場、各校１万メートル上位８人の合計記録で競った。記録は鹿児島県関係分（１）鹿児島大（別府、藤本、田代、弓削、茅野、平野、清藤、梅橋） ４時間１５分４１秒０４ （２）第一工大（チェボティビン、小川、谷口、金丸、清水、古谷、中村、出水） ４時間１６分３０秒８２ （５）鹿屋体大（内田、吉田、中原、遠藤、大島、山口、兵藤、栗原） ４時間２１分２６秒８８