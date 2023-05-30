九州南部が梅雨入り　平年と同じ、昨年より11日早く

券売機に1円硬貨が詰まって釣り銭出ず、5001円が未返金に 東市来駅 JR九州

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

〈アラフォー記者がコロナになって考えた〉40度の熱、1人暮らし、このまま意識を失ったら… 誰かにうつす心配はないけど心細い

９．

最後まであきらめず闘病「シンシアの分まで走り続ける」 努力家、盛り上げ役…歴代最強・神村学園高の仲間ら20歳・バイレさんの死悼む