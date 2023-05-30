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九州南部が梅雨入り　平年と同じ、昨年より11日早く

 2023/05/30 11:24
梅雨空の下、街角にしっとりと咲くキョウチクトウの花＝３０日、鹿児島市与次郎２丁目
梅雨空の下、街角にしっとりと咲くキョウチクトウの花＝３０日、鹿児島市与次郎２丁目
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　鹿児島地方気象台は３０日、九州南部（鹿児島県本土、種子・屋久、宮崎県）が梅雨入りしたとみられると発表した。平年と同じで、昨年より１１日早い。

　気象台によると、九州南部では雨が降っているところがあり、この先１週間は曇りや雨の日が多くなる見込み。台風２号の進路次第では大雨が予想される。

　平年の梅雨明けは７月１５日ごろ。昨年は７月２２日ごろだった。
梅雨入りした九州南部。街角のキョウチクトウの花もしっとり＝３０日、鹿児島市与次郎２丁目
梅雨空の下、街角にしっとりと咲くキョウチクトウの花＝３０日、鹿児島市与次郎２丁目
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