「怖くなって逃げた」　売店に車で突っ込み店員を骨折させる　ひき逃げ容疑で74歳男逮捕

奄美市で５月、売店の女性客が軽乗用車にはねられたひき逃げ事件で、奄美署は１日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、同市名瀬朝日町、農業の男（７４）を逮捕した。逮捕容疑は、５月２５日午前１０時５５分ごろ、同市名瀬大熊町の宝勢丸鰹（かつお）漁業生産組合の売店前で、軽乗用車を運転して店の出入り口に衝突、侵入させ、店内にいた龍郷町の７０代女性に左大たい骨骨折など３カ月のけがを負わせ、救護措置を取らずに逃げた疑い。同署によると、容疑者は「事故を起こし、はねたのは間違いない。怖くなって逃げた」といった趣旨の供述をしている。